Малахов Никифор Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Рождение ребёнка
1823 или 1828
Сын: Малахов Василий Никифорович
Мать ребёнка: Малахова Пелагея
Рождение ребёнка
Около ?.04.1835
Дочь: Малахова Матрона Никифоровна
Мать ребёнка: Малахова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малахова Пелагея
Смерть
Неизвестно