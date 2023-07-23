Малахов Никифор Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахов Никифор Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Малахов Тимофей Самойлович

Мать: Малахова Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
1823 или 1828

Сын: Малахов Василий Никифорович

Мать ребёнка: Малахова Пелагея

Рождение ребёнка
Около ?.04.1835

Дочь: Малахова Матрона Никифоровна

Мать ребёнка: Малахова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Пелагея

Смерть
Неизвестно
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