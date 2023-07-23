Малахов Тимофей Самойлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Малахов Никифор Тимофеевич
Мать ребёнка: Малахова Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
Около 21.03.1815
Дочь: Крючкова Матрона Тимофеевна
Мать ребёнка: Малахова Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Малахова Феодосия Тимофеевна
Мать ребёнка: Малахова Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
21.05.1822
Сын: Малахов Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Малахова Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Ксения Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно