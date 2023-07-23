Малахов Тимофей Самойлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахов Тимофей Самойлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Малахов Никифор Тимофеевич

Мать ребёнка: Малахова Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
Около 21.03.1815

Дочь: Крючкова Матрона Тимофеевна

Мать ребёнка: Малахова Екатерина Степановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Малахова Феодосия Тимофеевна

Мать ребёнка: Малахова Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
21.05.1822

Сын: Малахов Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Малахова Екатерина Степановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Ксения Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Екатерина Степановна

Смерть
Неизвестно
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