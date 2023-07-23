Малахова (Малахова) Матрона Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова (Малахова) Матрона Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.04.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.04.1835

Отец: Малахов Никифор Тимофеевич

Мать: Малахова Пелагея

Бракосочетание
12.02.1856

Муж: Бирюков Ипполит Климентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.04.1857

Дочь: Бирюкова Ирина Ипполитовна

Отец ребёнка: Бирюков Ипполит Климентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.08.1859

Дочь: Малахова Евдокия Ипполитовна

Отец ребёнка: Бирюков Ипполит Климентьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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