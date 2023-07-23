Малахова (Малахова) Матрона Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.04.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около ?.04.1835
Отец: Малахов Никифор Тимофеевич
Мать: Малахова Пелагея
Бракосочетание
12.02.1856
Рождение ребёнка
05.04.1857
Дочь: Бирюкова Ирина Ипполитовна
Отец ребёнка: Бирюков Ипполит Климентьевич
Рождение ребёнка
20.08.1859
Дочь: Малахова Евдокия Ипполитовна
Отец ребёнка: Бирюков Ипполит Климентьевич
Смерть
Неизвестно