Бирюков Ипполит Климентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюков Ипполит Климентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Малахов Климент Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1856

Жена: Малахова Матрона Никифоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.04.1857

Дочь: Бирюкова Ирина Ипполитовна

Мать ребёнка: Малахова Матрона Никифоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.08.1859

Дочь: Малахова Евдокия Ипполитовна

Мать ребёнка: Малахова Матрона Никифоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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