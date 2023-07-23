Бирюков Ипполит Климентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: Малахов Климент Иванович
Бракосочетание
12.02.1856
Рождение ребёнка
05.04.1857
Дочь: Бирюкова Ирина Ипполитовна
Мать ребёнка: Малахова Матрона Никифоровна
Рождение ребёнка
20.08.1859
Дочь: Малахова Евдокия Ипполитовна
Мать ребёнка: Малахова Матрона Никифоровна
Смерть
Неизвестно