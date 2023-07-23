Малахов Климент Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Евсикова Ольга Климентьевна
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Бирюков Ипполит Климентьевич
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Подзорова Акилина Климентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малахова Татьяна
Смерть
Неизвестно