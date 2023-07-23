Малахов Климент Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахов Климент Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Малахов Иван Севастьянович

Мать: Бирюкова Екатерина Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Евсикова Ольга Климентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Бирюков Ипполит Климентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Подзорова Акилина Климентьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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