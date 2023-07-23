Бирюкова Екатерина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776 или 1785
Дата смерти08.02.1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1808
Отец ребёнка: Малахов Иван Севастьянович
Рождение ребёнка
Около 24.01.1811
Сын: Черницков Харитон Иванович
Отец ребёнка: Малахов Иван Севастьянович
Рождение ребёнка
Около 13.04.1813
Отец ребёнка: Малахов Иван Севастьянович
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Малахова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Малахов Иван Севастьянович
Рождение ребёнка
13.04.1819
Отец ребёнка: Малахов Иван Севастьянович
Рождение ребёнка
03.08.1821
Сын: Малахов Илларион Иванович
Отец ребёнка: Малахов Иван Севастьянович
Рождение ребёнка
08.10.1824
Дочь: Чурилина Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Малахов Иван Севастьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.1863