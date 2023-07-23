Бирюкова Екатерина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюкова Екатерина Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776 или 1785

Дата смерти

08.02.1863

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 или 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Малахов Климент Иванович

Отец ребёнка: Малахов Иван Севастьянович

Рождение ребёнка
Около 24.01.1811

Сын: Черницков Харитон Иванович

Отец ребёнка: Малахов Иван Севастьянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 13.04.1813

Сын: Малахов Федор Иванович

Отец ребёнка: Малахов Иван Севастьянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Малахова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Малахов Иван Севастьянович

Рождение ребёнка
13.04.1819

Сын: Малахов Василий Иванович

Отец ребёнка: Малахов Иван Севастьянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.08.1821

Сын: Малахов Илларион Иванович

Отец ребёнка: Малахов Иван Севастьянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.10.1824

Дочь: Чурилина Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Малахов Иван Севастьянович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Иван Севастьянович

Смерть
08.02.1863
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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