Малахов Илларион Иванович
Место рождения
Дата рождения03.08.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1821
Рождение ребёнка
07.08.1856
Дочь: Бирюкова Мария Илларионовна
Мать ребёнка: Малахова Пелагея Исаевна
Рождение ребёнка
10.03.1859
Сын: Малахов Алексей Илларионович
Мать ребёнка: Малахова Пелагея Исаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малахова Пелагея Исаевна
Смерть
Неизвестно