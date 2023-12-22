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Малахов Илларион Иванович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

03.08.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1821

Отец: Малахов Иван Севастьянович

Мать: Бирюкова Екатерина Гавриловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.08.1856

Дочь: Бирюкова Мария Илларионовна

Мать ребёнка: Малахова Пелагея Исаевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.03.1859

Сын: Малахов Алексей Илларионович

Мать ребёнка: Малахова Пелагея Исаевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Пелагея Исаевна

Смерть
Неизвестно
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