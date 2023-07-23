Евсикова (Малахова) Ольга Климентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Малахов Климент Иванович
Бракосочетание
30.01.1857
Рождение ребёнка
22.02.1863
Сын: Евсиков Иван Александрович
Отец ребёнка: Евсиков Александр Петрович
Рождение ребёнка
01.09.1864
Дочь: Елякина Марфа Александровна
Отец ребёнка: Евсиков Александр Петрович
Рождение ребёнка
27.02.1867
Сын: Евсиков Порфирий Александрович
Отец ребёнка: Евсиков Александр Петрович
внесено согласно распоряжению Епархиального начальства от 1887 года
Рождение ребёнка
04.05.1869
Дочь: Евсикова Пелагея Александровна
Отец ребёнка: Евсиков Александр Петрович
Рождение ребёнка
24.02.1872
Дочь: Евсикова Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Евсиков Александр Петрович
Смерть
Неизвестно