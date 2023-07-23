Евсикова (Малахова) Ольга Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсикова (Малахова) Ольга Климентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Малахов Климент Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1857

Муж: Евсиков Александр Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.02.1863

Сын: Евсиков Иван Александрович

Отец ребёнка: Евсиков Александр Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.09.1864

Дочь: Елякина Марфа Александровна

Отец ребёнка: Евсиков Александр Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.02.1867

Сын: Евсиков Порфирий Александрович

Отец ребёнка: Евсиков Александр Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
внесено согласно распоряжению Епархиального начальства от 1887 года
Рождение ребёнка
04.05.1869

Дочь: Евсикова Пелагея Александровна

Отец ребёнка: Евсиков Александр Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.02.1872

Дочь: Евсикова Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Евсиков Александр Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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