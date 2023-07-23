Малахова Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823 или 1828

Сын: Малахов Василий Никифорович

Отец ребёнка: Малахов Никифор Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около ?.04.1835

Дочь: Малахова Матрона Никифоровна

Отец ребёнка: Малахов Никифор Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Никифор Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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