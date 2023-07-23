Малахова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1823 или 1828
Сын: Малахов Василий Никифорович
Отец ребёнка: Малахов Никифор Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около ?.04.1835
Дочь: Малахова Матрона Никифоровна
Отец ребёнка: Малахов Никифор Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно