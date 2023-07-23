Малахов Василий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823 или 1828
Дата смерти19.03.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1823 или 1828
Отец: Малахов Никифор Тимофеевич
Мать: Малахова Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Малахова Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
23.11.1853
Мать ребёнка: Малахова Васса Георгиевна
Рождение ребёнка
20.02.1856
Мать ребёнка: Малахова Васса Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.03.1858