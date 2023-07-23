Малахов Василий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалахов Василий Никифорович

Малахов Василий Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823 или 1828

Дата смерти

19.03.1858

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 или 1828

Отец: Малахов Никифор Тимофеевич

Мать: Малахова Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Малахова Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1853

Сын: Малахов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Малахова Васса Георгиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.02.1856

Сын: Малахов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Малахова Васса Георгиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Васса Георгиевна

Смерть
19.03.1858
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close