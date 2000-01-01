Синцов Афонасий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцов Афонасий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Синцов Павел Леонидович

Мать: Синцова Параскева Иванова

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Дарья Афанасьева

Мать ребёнка: Синцова Татьяна Михайлова

Рождение ребёнка
1753

Сын: Синцов Семён Афанасьевич

Мать ребёнка: Синцова Татьяна Михайлова

Рождение ребёнка
1756

Сын: Синцов Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Синцова Татьяна Михайлова

Рождение ребёнка
1761

Сын: Синцов Сергей Афанасьевич

Мать ребёнка: Синцова Татьяна Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синцова Татьяна Михайлова

Смерть
После 1764
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