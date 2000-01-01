Синцов Афонасий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Синцов Павел Леонидович
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Дарья Афанасьева
Мать ребёнка: Синцова Татьяна Михайлова
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Синцова Татьяна Михайлова
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Синцова Татьяна Михайлова
Рождение ребёнка
1761
Сын: Синцов Сергей Афанасьевич
Мать ребёнка: Синцова Татьяна Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1764