Синцова (Ракова) Татьяна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцова (Ракова) Татьяна Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Дарья Афанасьева

Отец ребёнка: Синцов Афонасий Павлович

Рождение ребёнка
1753

Сын: Синцов Семён Афанасьевич

Отец ребёнка: Синцов Афонасий Павлович

Рождение ребёнка
1756

Сын: Синцов Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Синцов Афонасий Павлович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Синцов Сергей Афанасьевич

Отец ребёнка: Синцов Афонасий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Афонасий Павлович

Смерть
После 1764
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