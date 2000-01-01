Синцова (Ракова) Татьяна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Дарья Афанасьева
Отец ребёнка: Синцов Афонасий Павлович
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Синцов Афонасий Павлович
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Синцов Афонасий Павлович
Рождение ребёнка
1761
Сын: Синцов Сергей Афанасьевич
Отец ребёнка: Синцов Афонасий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1764