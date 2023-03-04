Синцова (Обжерина) Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Отец ребёнка: Синцов Павел Леонидович
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Синцов Павел Леонидович
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Синцов Павел Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1763