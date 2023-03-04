Синцова (Обжерина) Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцова (Обжерина) Параскева Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Синцов Афонасий Павлович

Отец ребёнка: Синцов Павел Леонидович

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Синцов Григорей Павлович

Отец ребёнка: Синцов Павел Леонидович

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Синцов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Синцов Павел Леонидович

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Павел Леонидович

Смерть
После 1763
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