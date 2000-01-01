Синцов Павел Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Синцов Леонид Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: Синцова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
1740
Мать ребёнка: Синцова Параскева Иванова
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Синцова Параскева Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1764