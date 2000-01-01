Синцов Павел Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцов Павел Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Синцов Леонид Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Синцов Афонасий Павлович

Мать ребёнка: Синцова Параскева Иванова

Рождение ребёнка
1740

Сын: Синцов Григорей Павлович

Мать ребёнка: Синцова Параскева Иванова

Рождение ребёнка
1744

Сын: Синцов Алексей Павлович

Мать ребёнка: Синцова Параскева Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синцова Параскева Иванова

Смерть
После 1764
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