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Шаманин Киприан Григорьевич

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Место рождения

Степанковская

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Шаманин Григорий Иванович

Мать: не указана

Место жительства
1763
Рождение ребёнка
28.02.1772 ст.

Сын: Шаманин Василий Киприанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1775 ст.

Дочь: Параскева Киприановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1778 ст.

Дочь: Федосья Киприановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Шаманин Яков Киприанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1807
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