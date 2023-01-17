Шаманин Киприан Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1746
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: Шаманин Григорий Иванович
Мать: не указана
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
28.02.1772 ст.
Сын: Шаманин Василий Киприанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1775 ст.
Дочь: Параскева Киприановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1778 ст.
Дочь: Федосья Киприановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1807