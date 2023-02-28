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Шаманин Василий Киприанович

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

28.02.1772 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1746 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1772 ст.

Отец: Шаманин Киприан Григорьевич

Мать: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Шаманина Мавра Яковлевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1809

Жена: Шаманина Мавра Яковлевна

Место жительства
1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Шаманина Мавра Яковлевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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