Шаманин Василий Киприанович
Место рождения
Дата рождения28.02.1772 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1772 ст.
Отец: Шаманин Киприан Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Шаманина Мавра Яковлевна
Бракосочетание
До 1809
Жена: Шаманина Мавра Яковлевна
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Евгения Васильевна
Мать ребёнка: Шаманина Мавра Яковлевна
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно