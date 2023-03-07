Шаманин Яков Киприанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Шаманин Киприан Григорьевич
Мать: не указана
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1819
Мать ребёнка: Шаманина Наталья Ивановна
Бракосочетание
До 1819
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Шаманина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Шаманин Никанор Яковлевич
Мать ребёнка: Шаманина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Шаманин Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Шаманина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Евпраксия Яковлевна
Мать ребёнка: Шаманина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Шаманина Наталья Ивановна
Место жительства
1838
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: Шаманина Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно