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Шаманин Яков Киприанович

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Шаманин Киприан Григорьевич

Мать: не указана

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Шаманин Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Шаманина Наталья Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1819

Жена: Шаманина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Шаманина Наталья Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Шаманин Никанор Яковлевич

Мать ребёнка: Шаманина Наталья Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Шаманин Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Шаманина Наталья Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Евпраксия Яковлевна

Мать ребёнка: Шаманина Наталья Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Шаманина Наталья Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Шаманин Матвей Яковлевич

Мать ребёнка: Шаманина Наталья Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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