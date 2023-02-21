Шаманина Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1819
Рождение ребёнка
Около 1819
Отец ребёнка: Шаманин Яков Киприанович
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Шаманин Яков Киприанович
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Шаманин Никанор Яковлевич
Отец ребёнка: Шаманин Яков Киприанович
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Шаманин Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Шаманин Яков Киприанович
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Евпраксия Яковлевна
Отец ребёнка: Шаманин Яков Киприанович
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Шаманин Яков Киприанович
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно