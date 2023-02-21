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Шаманина Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1819

Муж: Шаманин Яков Киприанович

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Шаманин Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Шаманин Яков Киприанович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Шаманин Яков Киприанович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Шаманин Никанор Яковлевич

Отец ребёнка: Шаманин Яков Киприанович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Шаманин Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Шаманин Яков Киприанович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Евпраксия Яковлевна

Отец ребёнка: Шаманин Яков Киприанович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Шаманин Яков Киприанович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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