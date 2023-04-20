Горбунова Евпраксия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Евпраксия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Горбунов Пётр Арсеньевич

Отец ребёнка: Горбунов Арсений Савинович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1846

Муж: Горбунов Арсений Савинович

Рождение ребёнка
26.09.1851 ст.

Сын: Горбунов Савватий Арсеньевич

Отец ребёнка: Горбунов Арсений Савинович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Дарья Арсеньевна

Отец ребёнка: Горбунов Арсений Савинович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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