Горбунова Евпраксия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1846
Отец ребёнка: Горбунов Арсений Савинович
Бракосочетание
До 1846
Рождение ребёнка
26.09.1851 ст.
Сын: Горбунов Савватий Арсеньевич
Отец ребёнка: Горбунов Арсений Савинович
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Дарья Арсеньевна
Отец ребёнка: Горбунов Арсений Савинович
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно