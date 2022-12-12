Шаманин Григорий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1711
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711
Отец: Шаманин Иван Петрович
Мать: не указана
Место жительства
1719
Рождение ребёнка
До 1733
Сын: Шаманин Кирилл Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын: Шаманин Никон Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1744
Сын: Шаманин Никита Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Шаманин Киприан Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1746
Мать ребёнка: не указана