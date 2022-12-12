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Шаманин Григорий Иванович

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Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1711

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: Шаманин Иван Петрович

Мать: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1719
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
До 1733

Сын: Шаманин Кирилл Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Шаманин Никон Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Шаманин Никита Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Шаманин Киприан Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Шаманин Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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