Шаманин Никон Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1738
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Шаманин Григорий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1763
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
Около 1765
Мать ребёнка: Шаманина Маремьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Шаманин Афанасий Никонович
Мать ребёнка: Шаманина Маремьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
02.08.1775 ст.
Сын: Шаманин Василий Никонович
Мать ребёнка: Шаманина Маремьяна Григорьевна
Смерть
1807