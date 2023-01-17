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Шаманин Никон Григорьевич

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Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Шаманин Григорий Иванович

Мать: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1763

Жена: Шаманина Маремьяна Григорьевна

Место жительства
1763
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Шаманин Ларион Никонович

Мать ребёнка: Шаманина Маремьяна Григорьевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Шаманин Афанасий Никонович

Мать ребёнка: Шаманина Маремьяна Григорьевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.08.1775 ст.

Сын: Шаманин Василий Никонович

Мать ребёнка: Шаманина Маремьяна Григорьевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1807
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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