Шаманина Маремьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина Маремьяна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1738 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1763

Муж: Шаманин Никон Григорьевич

Место жительства
1763
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Шаманин Ларион Никонович

Отец ребёнка: Шаманин Никон Григорьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Шаманин Афанасий Никонович

Отец ребёнка: Шаманин Никон Григорьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.08.1775 ст.

Сын: Шаманин Василий Никонович

Отец ребёнка: Шаманин Никон Григорьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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