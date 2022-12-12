Шаманина Маремьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1763
Место жительства
1763
Рождение ребёнка
Около 1765
Отец ребёнка: Шаманин Никон Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Шаманин Афанасий Никонович
Отец ребёнка: Шаманин Никон Григорьевич
Рождение ребёнка
02.08.1775 ст.
Сын: Шаманин Василий Никонович
Отец ребёнка: Шаманин Никон Григорьевич
Смерть
Неизвестно