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Шаманин Кирилл Григорьевич

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Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

До 1733

Дата смерти

До 1763

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1733

Отец: Шаманин Григорий Иванович

Мать: не указана

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Домника Кирилловна

Мать ребёнка: Шаманина Федосья Герасимовна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1749

Жена: Шаманина Федосья Герасимовна

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Шаманин Иван Кириллович

Мать ребёнка: Шаманина Федосья Герасимовна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Шаманин Фока Кириллович

Мать ребёнка: Шаманина Федосья Герасимовна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Шаманин Фёдор Кириллович

Мать ребёнка: Шаманина Федосья Герасимовна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
До 1763
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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