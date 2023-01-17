Шаманин Кирилл Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1733
Дата смертиДо 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1733
Отец: Шаманин Григорий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Домника Кирилловна
Мать ребёнка: Шаманина Федосья Герасимовна
Бракосочетание
До 1749
Рождение ребёнка
Около 1752
Мать ребёнка: Шаманина Федосья Герасимовна
Рождение ребёнка
Около 1757
Мать ребёнка: Шаманина Федосья Герасимовна
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Шаманина Федосья Герасимовна
Смерть
До 1763