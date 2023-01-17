Шаманин Иван Кириллович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Место жительства
1763
Бракосочетание
11.11.1778 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1779 ст.
Мать ребёнка: Шаманина Фёкла Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1786
Мать ребёнка: Шаманина Фёкла Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: Шаманина Фёкла Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1798
Мать ребёнка: Шаманина Фёкла Михайловна
Место жительства
1811
Смерть
Неизвестно