Шаманин Иван Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаманин Иван Кириллович

Шаманин Иван Кириллович

avatar

Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Шаманин Кирилл Григорьевич

Мать: Шаманина Федосья Герасимовна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
11.11.1778 ст.

Жена: Шаманина Фёкла Михайловна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1779 ст.

Сын: Шаманин Филипп Иванович

Мать ребёнка: Шаманина Фёкла Михайловна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Шаманин Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Шаманина Фёкла Михайловна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Шаманин Лукьян Иванович

Мать ребёнка: Шаманина Фёкла Михайловна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Шаманин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Шаманина Фёкла Михайловна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close