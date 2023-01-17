Шаманина Федосья Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Домника Кирилловна
Отец ребёнка: Шаманин Кирилл Григорьевич
Бракосочетание
До 1749
Рождение ребёнка
Около 1752
Отец ребёнка: Шаманин Кирилл Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1757
Отец ребёнка: Шаманин Кирилл Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1760
Отец ребёнка: Шаманин Кирилл Григорьевич
Место жительства
1763
Смерть
Неизвестно