Шаманина Федосья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина Федосья Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1733 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Домника Кирилловна

Отец ребёнка: Шаманин Кирилл Григорьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1749

Муж: Шаманин Кирилл Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Шаманин Иван Кириллович

Отец ребёнка: Шаманин Кирилл Григорьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Шаманин Фока Кириллович

Отец ребёнка: Шаманин Кирилл Григорьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Шаманин Фёдор Кириллович

Отец ребёнка: Шаманин Кирилл Григорьевич

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1763
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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