Шаманина Елизавета Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина Елизавета Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1677

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1672 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1703

Муж: Шаманин Иван Петрович

Рождение ребёнка
Около 1703

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Шаманин Иван Петрович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Шаманин Никита Иванович

Отец ребёнка: Шаманин Иван Петрович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Шаманин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Шаманин Иван Петрович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Шаманин Иван Петрович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1716

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Шаманин Иван Петрович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1717
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Шаманин Яков Иванович

Отец ребёнка: Шаманин Иван Петрович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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