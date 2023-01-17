Шаманина Елизавета Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1677
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1703
Рождение ребёнка
Около 1703
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Шаманин Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1707
Отец ребёнка: Шаманин Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1711
Сын: Шаманин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Шаманин Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1713
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Шаманин Иван Петрович
Рождение ребёнка
Около 1716
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Шаманин Иван Петрович
Место жительства
1717
Рождение ребёнка
Около 1718
Отец ребёнка: Шаманин Иван Петрович
Смерть
Неизвестно