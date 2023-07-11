Пальчикова (Баринова) Анастасия Трофимовна
Место рождения
Дата рождения19.10.1913
Дата смерти06.10.1994
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Кинешма
Рождение ребёнка
04.10.1948
Сын: Пальчиков Виктор Иванович
Отец ребёнка: Пальчиков Иван Семенович
Рождение ребёнка
1954
Дочь: (Пальчикова) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Пальчиков Иван Семенович
Рождение ребёнка
04.07.1958
Дочь: Анчикова (Пальчикова) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Пальчиков Иван Семенович
Смерть
06.10.1994