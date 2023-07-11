Пальчикова (Баринова) Анастасия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пальчикова (Баринова) Анастасия Трофимовна

Место рождения

Перфильево, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

19.10.1913

Дата смерти

06.10.1994

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1913

Отец: Баринов Трофим Степанович

Мать: Баринова Евдокия Васильевна

Перфильево, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пальчиков Иван Семенович

Место жительства
Неизвестно
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
г. Кинешма
Рождение ребёнка
04.10.1948

Сын: Пальчиков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Пальчиков Иван Семенович

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
1954

Дочь: (Пальчикова) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Пальчиков Иван Семенович

Рождение ребёнка
04.07.1958

Дочь: Анчикова (Пальчикова) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Пальчиков Иван Семенович

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Смерть
06.10.1994
Кинешма, Кинешма, Ивановская область

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