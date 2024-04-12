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Пальчиков Иван Семенович

Место рождения

Кинешма, Кинешма, Ивановская область

Дата рождения

27.10.1913

Дата смерти

12.04.1984

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1913

Отец: Пальчиков Симеон Васильевич

Мать: Пальчикова Екатерина Ивановна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Сретенская церковь
Рождение ребёнка
04.10.1948

Сын: Пальчиков Виктор Иванович

Мать ребёнка: Пальчикова Анастасия Трофимовна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Нина Ивановна

Мать ребёнка: Пальчикова Анастасия Трофимовна

Рождение ребёнка
04.07.1958

Дочь: Анчикова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Пальчикова Анастасия Трофимовна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пальчикова Анастасия Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
г. Кинешма
Смерть
12.04.1984
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
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