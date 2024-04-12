Пальчиков Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения27.10.1913
Дата смерти12.04.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1913
Сретенская церковь
Рождение ребёнка
04.10.1948
Сын: Пальчиков Виктор Иванович
Мать ребёнка: Пальчикова Анастасия Трофимовна
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Нина Ивановна
Мать ребёнка: Пальчикова Анастасия Трофимовна
Рождение ребёнка
04.07.1958
Дочь: Анчикова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Пальчикова Анастасия Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Кинешма
Смерть
12.04.1984