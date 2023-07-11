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Пальчиков Симеон Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Василий Федосеевич

Мать: Евдокия Никифоровна

Бракосочетание
07.02.1904

Жена: Пальчикова Екатерина Ивановна

Твердово, Ивашевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
04.11.1909

Дочь: Пальчикова Александра Семеновна

Мать ребёнка: Пальчикова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
27.10.1913

Сын: Пальчиков Иван Семенович

Мать ребёнка: Пальчикова Екатерина Ивановна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Сретенская церковь
Рождение ребёнка
20.07.1918

Сын: Пальчиков Семен Семенович

Мать ребёнка: Пальчикова Екатерина Ивановна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Пальчиков Виктор Семенович

Мать ребёнка: Пальчикова Екатерина Ивановна

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Место жительства
Неизвестно
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
г. Кинешма
Смерть
Неизвестно
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