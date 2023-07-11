Пальчиков Симеон Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Василий Федосеевич
Мать: Евдокия Никифоровна
Бракосочетание
07.02.1904
Твердово, Ивашевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
04.11.1909
Дочь: Пальчикова Александра Семеновна
Мать ребёнка: Пальчикова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
27.10.1913
Мать ребёнка: Пальчикова Екатерина Ивановна
Сретенская церковь
Рождение ребёнка
20.07.1918
Сын: Пальчиков Семен Семенович
Мать ребёнка: Пальчикова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Пальчиков Виктор Семенович
Мать ребёнка: Пальчикова Екатерина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
г. Кинешма
Смерть
Неизвестно