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Баринов Трофим Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баринов Александр Трофиович

Мать ребёнка: Баринова Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баринова Евдокия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Перфильево, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
д. Перфильево, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1903

Сын: Баринов Леонид Трофимович

Мать ребёнка: Баринова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Баринова) Екатерина Трофимовна

Мать ребёнка: Баринова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
19.10.1913

Дочь: Пальчикова (Баринова) Анастасия Трофимовна

Мать ребёнка: Баринова Евдокия Васильевна

Перфильево, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
27.11.1916

Дочь: (Баринова) Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Баринова Евдокия Васильевна

Смерть
1919

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