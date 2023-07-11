Баринов Трофим Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баринов Александр Трофиович
Мать ребёнка: Баринова Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Перфильево, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1903
Сын: Баринов Леонид Трофимович
Мать ребёнка: Баринова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Баринова) Екатерина Трофимовна
Мать ребёнка: Баринова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
19.10.1913
Дочь: Пальчикова (Баринова) Анастасия Трофимовна
Мать ребёнка: Баринова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
27.11.1916
Дочь: (Баринова) Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Баринова Евдокия Васильевна
Смерть
1919