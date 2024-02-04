Токмаков Иван Авдеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Токмаков (Токмаков) Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Токмакова (Носопа) Улита Наумовна
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Токмакова (Носопа) Улита Наумовна
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Токмакова (Носопа) Улита Наумовна
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Токмакова (Носопа) Улита Наумовна
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Токмакова (Носопа) Улита Наумовна
Смерть
Неизвестно