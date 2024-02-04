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Токмаков Иван Авдеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Токмаков Авдей Григорьевич

Мать: Токмакова (Черемисинова) Пелагея Юдина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токмакова (Носопа) Улита Наумовна

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Токмаков (Токмаков) Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Токмакова (Носопа) Улита Наумовна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Токмаков Егор Иванович

Мать ребёнка: Токмакова (Носопа) Улита Наумовна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Токмаков Казьма Иванович

Мать ребёнка: Токмакова (Носопа) Улита Наумовна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Токмаков Фотий Иванович

Мать ребёнка: Токмакова (Носопа) Улита Наумовна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Токмаков Павел Иванович

Мать ребёнка: Токмакова (Носопа) Улита Наумовна

Смерть
Неизвестно

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