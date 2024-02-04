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Токмаков Авдей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Токмаков Григорий Лукьянович Большой

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токмакова (Черемисинова) Пелагея Юдина

Рождение ребёнка
1749

Сын: Токмаков Иван Авдеевич

Мать ребёнка: Токмакова (Черемисинова) Пелагея Юдина

Рождение ребёнка
1755

Сын: Токмаков Ларион Авдеевич

Мать ребёнка: Токмакова (Черемисинова) Пелагея Юдина

Рождение ребёнка
1758

Сын: Токмаков Афанасий Авдеевич

Мать ребёнка: Токмакова (Черемисинова) Пелагея Юдина

Смерть
Неизвестно

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