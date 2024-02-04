Токмаков Авдей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Токмаков Григорий Лукьянович Большой
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Токмакова (Черемисинова) Пелагея Юдина
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Токмакова (Черемисинова) Пелагея Юдина
Рождение ребёнка
1758
Сын: Токмаков Афанасий Авдеевич
Мать ребёнка: Токмакова (Черемисинова) Пелагея Юдина
Смерть
Неизвестно