Токмакова (Черемисинова) Пелагея Юдина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токмакова (Черемисинова) Пелагея Юдина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Черемисинов Юда Евментиев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Токмаков Иван Авдеевич

Отец ребёнка: Токмаков Авдей Григорьевич

Рождение ребёнка
1755

Сын: Токмаков Ларион Авдеевич

Отец ребёнка: Токмаков Авдей Григорьевич

Рождение ребёнка
1758

Сын: Токмаков Афанасий Авдеевич

Отец ребёнка: Токмаков Авдей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токмаков Авдей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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