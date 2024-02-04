Токмакова (Черемисинова) Пелагея Юдина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Черемисинов Юда Евментиев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Токмаков Авдей Григорьевич
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Токмаков Авдей Григорьевич
Рождение ребёнка
1758
Сын: Токмаков Афанасий Авдеевич
Отец ребёнка: Токмаков Авдей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно