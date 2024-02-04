Токмакова (Носопа) Улита Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Токмаков (Токмаков) Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Токмаков Иван Авдеевич
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Токмаков Иван Авдеевич
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Токмаков Иван Авдеевич
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Токмаков Иван Авдеевич
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Токмаков Иван Авдеевич
Смерть
Неизвестно