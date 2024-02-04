Токмакова (Носопа) Улита Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТокмакова (Носопа) Улита Наумовна

Токмакова (Носопа) Улита Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токмаков Иван Авдеевич

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Токмаков (Токмаков) Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Токмаков Иван Авдеевич

Рождение ребёнка
1769

Сын: Токмаков Егор Иванович

Отец ребёнка: Токмаков Иван Авдеевич

Рождение ребёнка
1774

Сын: Токмаков Казьма Иванович

Отец ребёнка: Токмаков Иван Авдеевич

Рождение ребёнка
1777

Сын: Токмаков Фотий Иванович

Отец ребёнка: Токмаков Иван Авдеевич

Рождение ребёнка
1780

Сын: Токмаков Павел Иванович

Отец ребёнка: Токмаков Иван Авдеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.