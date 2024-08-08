Кравцов Захар Прокопьевич (Прокофьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцов Захар Прокопьевич (Прокофьевич)

Место рождения

село Таловка

Дата рождения

23.02.1910

Дата смерти

30.09.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1910

Отец: Кравцов Прокопий (Прокофий) Александрович

Мать: Кравцова Татьяна Максимовна

село Таловка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Нина Захаровна

Мать ребёнка: Кравцова Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравцов Михаил Захарович

Мать ребёнка: Кравцова Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
10.12.1936

Сын: Кравцов Николай Захарович

Мать ребёнка: Кравцова Евдокия Филипповна

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
22.05.1939

Сын: Кравцов Виктор Захарович

Мать ребёнка: Кравцова Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
02.01.1949

Сын: Кравцов Василий Захарович

Мать ребёнка: Кравцова Евдокия Филипповна

Рождение ребёнка
30.01.1953

Дочь: Секамова Татьяна Захаровна

Мать ребёнка: Кравцова Евдокия Филипповна

Смерть
30.09.1975

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