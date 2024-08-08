Кравцов Захар Прокопьевич (Прокофьевич)
Место рождениясело Таловка
Дата рождения23.02.1910
Дата смерти30.09.1975
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1910
село Таловка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Нина Захаровна
Мать ребёнка: Кравцова Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кравцова Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
10.12.1936
Сын: Кравцов Николай Захарович
Мать ребёнка: Кравцова Евдокия Филипповна
Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
22.05.1939
Мать ребёнка: Кравцова Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
02.01.1949
Сын: Кравцов Василий Захарович
Мать ребёнка: Кравцова Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
30.01.1953
Дочь: Секамова Татьяна Захаровна
Мать ребёнка: Кравцова Евдокия Филипповна
Смерть
30.09.1975