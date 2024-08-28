Кравцова (Шевченко) Татьяна Максимовна
Место рождениясело Таловка
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Шевченко Максимь Алексеевич
Мать: Шевченко Анна Карпова
село Таловка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробкина Александра Прокопьевна
Отец ребёнка: Кравцов Прокопий (Прокофий) Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пузикова Екатерина Прокопьевна
Отец ребёнка: Кравцов Прокопий (Прокофий) Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Прокопьевна
Отец ребёнка: Кравцов Прокопий (Прокофий) Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пылина Федора Прокопьевна
Отец ребёнка: Кравцов Прокопий (Прокофий) Александрович
Рождение ребёнка
14.09.1907
Сын: Кравцов Сергей Прокопьевич (Прокофьевич)
Отец ребёнка: Кравцов Прокопий (Прокофий) Александрович
Орджоникидзевский край, Либкнехтовский р-н, Вревский с/с, Таловка
Рождение ребёнка
23.02.1910
село Таловка
Смерть
Неизвестно