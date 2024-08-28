Кравцова (Шевченко) Татьяна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцова (Шевченко) Татьяна Максимовна

Место рождения

село Таловка

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Шевченко Максимь Алексеевич

Мать: Шевченко Анна Карпова

село Таловка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравцов Прокопий (Прокофий) Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробкина Александра Прокопьевна

Отец ребёнка: Кравцов Прокопий (Прокофий) Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пузикова Екатерина Прокопьевна

Отец ребёнка: Кравцов Прокопий (Прокофий) Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Прокопьевна

Отец ребёнка: Кравцов Прокопий (Прокофий) Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пылина Федора Прокопьевна

Отец ребёнка: Кравцов Прокопий (Прокофий) Александрович

Рождение ребёнка
14.09.1907

Сын: Кравцов Сергей Прокопьевич (Прокофьевич)

Отец ребёнка: Кравцов Прокопий (Прокофий) Александрович

Орджоникидзевский край, Либкнехтовский р-н, Вревский с/с, Таловка
Рождение ребёнка
23.02.1910

Сын: Кравцов Захар Прокопьевич (Прокофьевич)

Отец ребёнка: Кравцов Прокопий (Прокофий) Александрович

село Таловка
Смерть
Неизвестно

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