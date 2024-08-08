Пылина (Кравцова) Федора Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пылина (Кравцова) Федора Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кравцов Прокопий (Прокофий) Александрович

Мать: Кравцова Татьяна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильясов Александр Петрович

Отец ребёнка: Пылин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Контарева Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Пылин Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пылин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильясова Александра Петровна

Отец ребёнка: Пылин Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деревянченко Кирилл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курина Евгения

Отец ребёнка: Деревянченко Кирилл

Смерть
Неизвестно

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