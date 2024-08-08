Пылина (Кравцова) Федора Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильясов Александр Петрович
Отец ребёнка: Пылин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Контарева Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Пылин Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пылин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильясова Александра Петровна
Отец ребёнка: Пылин Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Деревянченко Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курина Евгения
Отец ребёнка: Деревянченко Кирилл
Смерть
Неизвестно