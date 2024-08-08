Пылин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пылин Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильясова Александра Петровна

Мать ребёнка: Пылина Федора Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Контарева Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Пылина Федора Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пылина Федора Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильясов Александр Петрович

Мать ребёнка: Пылина Федора Прокопьевна

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