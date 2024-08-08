Пылин Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильясова Александра Петровна
Мать ребёнка: Пылина Федора Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Контарева Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Пылина Федора Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильясов Александр Петрович
Мать ребёнка: Пылина Федора Прокопьевна