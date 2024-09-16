Кравцов Прокопий (Прокофий) Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцов Прокопий (Прокофий) Александрович

Место рождения

Верхний, Царевский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

06.07.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1880

Отец: Кравцов Александр Авраамович

Мать: Кравцова Параскева Семенова

Верхний, Царевский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравцова Татьяна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пылина Федора Прокопьевна

Мать ребёнка: Кравцова Татьяна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробкина Александра Прокопьевна

Мать ребёнка: Кравцова Татьяна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пузикова Екатерина Прокопьевна

Мать ребёнка: Кравцова Татьяна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина Прокопьевна

Мать ребёнка: Кравцова Татьяна Максимовна

Рождение ребёнка
14.09.1907

Сын: Кравцов Сергей Прокопьевич (Прокофьевич)

Мать ребёнка: Кравцова Татьяна Максимовна

Орджоникидзевский край, Либкнехтовский р-н, Вревский с/с, Таловка
Рождение ребёнка
23.02.1910

Сын: Кравцов Захар Прокопьевич (Прокофьевич)

Мать ребёнка: Кравцова Татьяна Максимовна

село Таловка
Смерть
Неизвестно

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