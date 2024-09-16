Кравцов Прокопий (Прокофий) Александрович
Место рождения
Дата рождения06.07.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1880
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пылина Федора Прокопьевна
Мать ребёнка: Кравцова Татьяна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробкина Александра Прокопьевна
Мать ребёнка: Кравцова Татьяна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пузикова Екатерина Прокопьевна
Мать ребёнка: Кравцова Татьяна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина Прокопьевна
Мать ребёнка: Кравцова Татьяна Максимовна
Рождение ребёнка
14.09.1907
Сын: Кравцов Сергей Прокопьевич (Прокофьевич)
Мать ребёнка: Кравцова Татьяна Максимовна
Орджоникидзевский край, Либкнехтовский р-н, Вревский с/с, Таловка
Рождение ребёнка
23.02.1910
Сын: Кравцов Захар Прокопьевич (Прокофьевич)
Мать ребёнка: Кравцова Татьяна Максимовна
село Таловка
Смерть
Неизвестно