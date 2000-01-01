хутор Верхний, хутор Верхний, Царевский уезд, Астраханская губерния (на 1886) — Familio

Верхний

Царевский уезд, Астраханская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Царевский уезд
301Верхний, х. к.при р. Ахтубе.633670285277

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Астраханская губерния, Царевский уезд, Владимировская волость
105. Верхний, хутор бывший государственный, при реке Ахтубе, дворов 250, жителей 1575, церковь православная, лавка
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