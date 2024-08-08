Кравцов Николай Захарович
Место рождения
Дата рождения10.12.1936
Дата смерти2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Кравцова Анна
Бракосочетание
28.07.1958
Загедан, Урупский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
19.02.1959
Дочь: Шило Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Семенова Галина Дмитриевна
Смерть
2010
Причина смерти: Онкология