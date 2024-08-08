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Кравцов Николай Захарович

Место рождения

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан

Дата рождения

10.12.1936

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1936

Отец: Кравцов Захар Прокопьевич (Прокофьевич)

Мать: Кравцова Евдокия Филипповна

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Кравцова Анна

Бракосочетание
28.07.1958

Жена: Семенова Галина Дмитриевна

Загедан, Урупский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
19.02.1959

Дочь: Шило Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Семенова Галина Дмитриевна

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Смерть
2010
Причина смерти: Онкология

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