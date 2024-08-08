Кравцова (Резникова) Евдокия Филипповна
Место рождения
Дата рождения14.03.1911
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Нина Захаровна
Отец ребёнка: Кравцов Захар Прокопьевич (Прокофьевич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кравцов Захар Прокопьевич (Прокофьевич)
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1936
Сын: Кравцов Николай Захарович
Отец ребёнка: Кравцов Захар Прокопьевич (Прокофьевич)
Рождение ребёнка
22.05.1939
Отец ребёнка: Кравцов Захар Прокопьевич (Прокофьевич)
Рождение ребёнка
02.01.1949
Сын: Кравцов Василий Захарович
Отец ребёнка: Кравцов Захар Прокопьевич (Прокофьевич)
Рождение ребёнка
30.01.1953
Дочь: Секамова Татьяна Захаровна
Отец ребёнка: Кравцов Захар Прокопьевич (Прокофьевич)
Смерть
1995
с.Макеевка