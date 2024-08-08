Кравцова (Резникова) Евдокия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцова (Резникова) Евдокия Филипповна

Место рождения

Бирючек, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

14.03.1911

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1911

Отец: Резников Филипп Михайлович

Мать: Резникова Степанида Павлова

Бирючек, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Нина Захаровна

Отец ребёнка: Кравцов Захар Прокопьевич (Прокофьевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравцов Михаил Захарович

Отец ребёнка: Кравцов Захар Прокопьевич (Прокофьевич)

Место жительства
Неизвестно
Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
10.12.1936

Сын: Кравцов Николай Захарович

Отец ребёнка: Кравцов Захар Прокопьевич (Прокофьевич)

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
22.05.1939

Сын: Кравцов Виктор Захарович

Отец ребёнка: Кравцов Захар Прокопьевич (Прокофьевич)

Рождение ребёнка
02.01.1949

Сын: Кравцов Василий Захарович

Отец ребёнка: Кравцов Захар Прокопьевич (Прокофьевич)

Рождение ребёнка
30.01.1953

Дочь: Секамова Татьяна Захаровна

Отец ребёнка: Кравцов Захар Прокопьевич (Прокофьевич)

Смерть
1995
с.Макеевка

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