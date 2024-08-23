Резникова Степанида Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резникова Степанида Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Резников Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Резников Филипп Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кашлева Вера Филипповна

Отец ребёнка: Резников Филипп Михайлович

Рождение ребёнка
14.03.1911

Дочь: Кравцова Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Резников Филипп Михайлович

Бирючек, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
02.08.1913

Дочь: Анна Филипповна

Отец ребёнка: Резников Филипп Михайлович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Резников Петр Филиппович

Отец ребёнка: Резников Филипп Михайлович

Новый Бирюзяк, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Смерть
Неизвестно

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