Резникова Степанида Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Резников Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Резников Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кашлева Вера Филипповна
Отец ребёнка: Резников Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
14.03.1911
Дочь: Кравцова Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Резников Филипп Михайлович
Бирючек, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
02.08.1913
Дочь: Анна Филипповна
Отец ребёнка: Резников Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Резников Филипп Михайлович
Новый Бирюзяк, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Смерть
Неизвестно