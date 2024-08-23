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Резников Филипп Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Резников Михаил

Мать: Резникова Мелания Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Резников Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Резникова Степанида Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кашлева Вера Филипповна

Мать ребёнка: Резникова Степанида Павлова

Рождение ребёнка
14.03.1911

Дочь: Кравцова Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Резникова Степанида Павлова

Бирючек, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
02.08.1913

Дочь: Анна Филипповна

Мать ребёнка: Резникова Степанида Павлова

Рождение ребёнка
1920

Сын: Резников Петр Филиппович

Мать ребёнка: Резникова Степанида Павлова

Новый Бирюзяк, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Смерть
Неизвестно
Бирючек, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

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