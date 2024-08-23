Резников Филипп Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Резников Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Резников Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Резникова Степанида Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кашлева Вера Филипповна
Мать ребёнка: Резникова Степанида Павлова
Рождение ребёнка
14.03.1911
Дочь: Кравцова Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Резникова Степанида Павлова
Рождение ребёнка
02.08.1913
Дочь: Анна Филипповна
Мать ребёнка: Резникова Степанида Павлова
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Резникова Степанида Павлова
Новый Бирюзяк, Кизлярский муниципальный район, Республика Дагестан
Смерть
Неизвестно