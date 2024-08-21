Резников Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резников Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резникова Мелания Яковлевна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Резников Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Резникова Мелания Яковлевна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Резникова Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Резникова Мелания Яковлевна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Резников Филипп Михайлович

Мать ребёнка: Резникова Мелания Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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