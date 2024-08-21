Резников Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Сын: Резников Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Резникова Мелания Яковлевна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Резникова Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Резникова Мелания Яковлевна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Резников Филипп Михайлович
Мать ребёнка: Резникова Мелания Яковлевна
Смерть
Неизвестно