Семенова (Синицына) Галина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения20.07.1939
Дата смерти07.05.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1939
Работа или профессия
Неизвестно
Няня
Бракосочетание
28.07.1958
Загедан, Урупский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
19.02.1959
Дочь: Шило Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Кравцов Николай Захарович
Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Смерть
07.05.2012
Большеокинское, Братский муниципальный район, Иркутская область
Причина смерти: Онкология