Семенова (Синицына) Галина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменова (Синицына) Галина Дмитриевна

Семенова (Синицына) Галина Дмитриевна

Место рождения

Славута, Хмельницька область

Дата рождения

20.07.1939

Дата смерти

07.05.2012

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1939

Отец: Синицын Дмитрий Иванович

Мать: Синицына Елизавета Моисеевна

Славута, Хмельницька область
Работа или профессия
Неизвестно
Няня
Бракосочетание
28.07.1958

Муж: Кравцов Николай Захарович

Загедан, Урупский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
19.02.1959

Дочь: Шило Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Кравцов Николай Захарович

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Смерть
07.05.2012
Большеокинское, Братский муниципальный район, Иркутская область
Причина смерти: Онкология

Мы используем куки для улучшения работы сайта.