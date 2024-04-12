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Пурыгин Максим Данилович

Место рождения

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

27.10.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Пурыгин Даниил Иванович

Мать: Пурыгина Пелагея Григорьевна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.01.1890 ст.

Дочь: Пурыгина Домна Максимовна

Мать ребёнка: Пурыгина Дарья Акимовна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.10.1891 ст.

Дочь: Пурыгина Зиновья Максимовна

Мать ребёнка: Пурыгина Дарья Акимовна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.08.1894 ст.

Сын: Пурыгин Андрей Максимович

Мать ребёнка: Пурыгина Дарья Акимовна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.11.1895 ст.

Дочь: Пурыгина Неонила Максимовна

Мать ребёнка: Пурыгина Дарья Акимовна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.07.1898 ст.

Сын: Пурыгин Григорий Максимович

Мать ребёнка: Пурыгина Дарья Акимовна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пурыгина Дарья Акимовна

Смерть
27.10.1903 ст.
Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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