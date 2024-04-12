Пурыгин Максим Данилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смерти27.10.1903 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Рождение ребёнка
02.01.1890 ст.
Дочь: Пурыгина Домна Максимовна
Мать ребёнка: Пурыгина Дарья Акимовна
Рождение ребёнка
18.10.1891 ст.
Дочь: Пурыгина Зиновья Максимовна
Мать ребёнка: Пурыгина Дарья Акимовна
Рождение ребёнка
06.08.1894 ст.
Сын: Пурыгин Андрей Максимович
Мать ребёнка: Пурыгина Дарья Акимовна
Рождение ребёнка
29.11.1895 ст.
Дочь: Пурыгина Неонила Максимовна
Мать ребёнка: Пурыгина Дарья Акимовна
Рождение ребёнка
16.07.1898 ст.
Сын: Пурыгин Григорий Максимович
Мать ребёнка: Пурыгина Дарья Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пурыгина Дарья Акимовна
Смерть
27.10.1903 ст.