Пурыгина (Максименко) Дарья Акимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1890 ст.
Дочь: Пурыгина Домна Максимовна
Отец ребёнка: Пурыгин Максим Данилович
Рождение ребёнка
18.10.1891 ст.
Дочь: Пурыгина Зиновья Максимовна
Отец ребёнка: Пурыгин Максим Данилович
Рождение ребёнка
06.08.1894 ст.
Сын: Пурыгин Андрей Максимович
Отец ребёнка: Пурыгин Максим Данилович
Рождение ребёнка
29.11.1895 ст.
Дочь: Пурыгина Неонила Максимовна
Отец ребёнка: Пурыгин Максим Данилович
Рождение ребёнка
16.07.1898 ст.
Сын: Пурыгин Григорий Максимович
Отец ребёнка: Пурыгин Максим Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно