Пурыгина (Максименко) Дарья Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пурыгина (Максименко) Дарья Акимовна

Место рождения

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максименко Аким Максимович

Мать: Максименко Матрёна Игнатьевна

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.01.1890 ст.

Дочь: Пурыгина Домна Максимовна

Отец ребёнка: Пурыгин Максим Данилович

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.10.1891 ст.

Дочь: Пурыгина Зиновья Максимовна

Отец ребёнка: Пурыгин Максим Данилович

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.08.1894 ст.

Сын: Пурыгин Андрей Максимович

Отец ребёнка: Пурыгин Максим Данилович

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.11.1895 ст.

Дочь: Пурыгина Неонила Максимовна

Отец ребёнка: Пурыгин Максим Данилович

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.07.1898 ст.

Сын: Пурыгин Григорий Максимович

Отец ребёнка: Пурыгин Максим Данилович

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пурыгин Максим Данилович

Смерть
Неизвестно
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