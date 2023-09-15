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Максименко Аким Максимович

Место рождения

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Максименко Семён Акимович

Мать ребёнка: Максименко Матрёна Игнатьевна

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Максименко Иван Акимович

Мать ребёнка: Максименко Матрёна Игнатьевна

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Максименко Степан Акимович

Мать ребёнка: Максименко Матрёна Игнатьевна

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.11.1872 ст.

Дочь: Максименко Анна Акимовна

Мать ребёнка: Максименко Матрёна Игнатьевна

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.11.1876 ст.

Дочь: Максименко Анна Акимовна

Мать ребёнка: Максименко Матрёна Игнатьевна

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максименко Алексей Акимович

Мать ребёнка: Максименко Матрёна Игнатьевна

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пурыгина Дарья Акимовна

Мать ребёнка: Максименко Матрёна Игнатьевна

Шамолово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максименко Матрёна Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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