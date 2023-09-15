Максименко Аким Максимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Максименко Семён Акимович
Мать ребёнка: Максименко Матрёна Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1859
Мать ребёнка: Максименко Матрёна Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Максименко Степан Акимович
Мать ребёнка: Максименко Матрёна Игнатьевна
Рождение ребёнка
23.11.1872 ст.
Дочь: Максименко Анна Акимовна
Мать ребёнка: Максименко Матрёна Игнатьевна
Рождение ребёнка
19.11.1876 ст.
Дочь: Максименко Анна Акимовна
Мать ребёнка: Максименко Матрёна Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максименко Алексей Акимович
Мать ребёнка: Максименко Матрёна Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пурыгина Дарья Акимовна
Мать ребёнка: Максименко Матрёна Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно