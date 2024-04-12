Пурыгин Даниил Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смерти01.04.1887 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Рождение ребёнка
Около 1862
Мать ребёнка: Пурыгина Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
27.01.1871 ст.
Мать ребёнка: Пурыгина Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
20.03.1874 ст.
Сын: Пурыгин Алексей Данилович
Мать ребёнка: Пурыгина Пелагея Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.04.1887 ст.