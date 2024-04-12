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Пурыгин Даниил Иванович

Место рождения

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

01.04.1887 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1836 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Пурыгин Максим Данилович

Мать ребёнка: Пурыгина Пелагея Григорьевна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.01.1871 ст.

Сын: Пурыгин Максим Данилович

Мать ребёнка: Пурыгина Пелагея Григорьевна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.03.1874 ст.

Сын: Пурыгин Алексей Данилович

Мать ребёнка: Пурыгина Пелагея Григорьевна

Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пурыгина Пелагея Григорьевна

Смерть
01.04.1887 ст.
Луни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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